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Провел телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии, - Андрей Ермак

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Руководитель Офиса Президента Украины провел разговор с Петером Сийярто

Провел телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии, - Андрей Ермак

Фото: Офіс президента України

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Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил о том, что провел телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

"Обсудили подготовку встречи, которая должна состояться 29 января в Ужгороде. От Украины примем участие во встрече вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Мы настроены на открытый диалог по обсуждению двусторонних отношений между нашими государствами.

Поблагодарил Петеру Сийярто за участие Венгрии во встрече советников по вопросам национальной безопасности и внешнеполитических советников стран по имплементации Формулы мира, которая состоялась в Давосе", - написал Андрей Ермак.

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Источник:
Андрій Єрмак
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
19.01.2024 в 16:06
Це якийсь сюр... Діловод спілкується з міністрами закордонних справ.... Нагадайте, Кулєба у нас хто???.... Вибрали ля...
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Комментарии 2
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
19.01.2024 в 16:06
Це якийсь сюр... Діловод спілкується з міністрами закордонних справ.... Нагадайте, Кулєба у нас хто???.... Вибрали ля...
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avatar
жажа_the_best (Харьков)
19.01.2024 в 16:18
Страной рукодит фсбшная мразь ермак. А зеленский это не пришей к пи*де рукав..
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