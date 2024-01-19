Новак Джокович вышел в четвертый круг Australian Open-2024
Серб провел отличный матч
Фото: twitter.com
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович обыграл представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри (32-й в рейтинге ATP) в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне.
Открытый чемпионат Австралии — 2024. Третий круг
Новак Джокович — Томас Мартин Этчеверри 6:3, 6:3, 7:6 (7:2)
Матч продлился 2 часа 31 минуту. Джокович в этой встрече девять раз подал навылет, не совершил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Этчеверри 12 эйсов и одна двойная ошибка.
В следующем раунде Открытого чемпионата Австралии — 2024 Новак Джокович сыграет с победителем противостояния Адриан Маннарино (Франция) — Бен Шелтон (США).
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