FT: Россия летом может планировать большое наступление

Целью летнего наступления РФ может быть полный захват Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Об этом пишет Financial Times.

Издание со ссылкой на украинских военных не исключает и еще одну попытку захвата Харькова или даже Киева. Поскольку конечная цель Путина в Украине остается неизменной – завоевание страны и подчинение народа.

Это, говорится в документе, который объясняет, почему Россия продолжает свои наступательные операции на востоке Украины по нескольким направлениям, особенно вокруг Авдеевки, а также в направлении Лимана и Купянска на северо-востоке. При этом один из западных чиновников сказал, что перспективы оперативного прорыва с обеих сторон в 2024 году невелики.

"Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне". По словам западного чиновника, эта стратегия предполагает не только удержание оборонных линий, но и поиск слабых мест у противника в сочетании с дальними воздушными ударами - это позволит Украине нарастить свои силы в этом году и подготовиться к 2025-му, когда контрнаступление будет иметь больше шансов", - говорится в материале.

Журналисты Financial Times отмечают, что самые сильные союзники Украины поддерживают переход именно к такой стратегии. В декабре Минобороны Эстонии опубликовал доклад, в котором говорится, что Украине следует перейти к "стратегической обороне", чтобы дать стране и ее союзникам время для создания промышленной базы, подготовки резервов, увеличения живой силы и мощностей по производству артиллерии для возобновления наступательной кампании в 2025 году.

На таком подходе настаивают также США: стратегия удерживания территорий и одновременно поиск слабых мест в российской обороне, чтобы использовать их, когда появится такая возможность.