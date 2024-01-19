Путин приказал искать за границей имущество Российской империи и СССР

Президент России Владимир Путин подписал приказ о выделении средств на оформление и юридическую защиту принадлежащей России зарубежной недвижимости. Речь идет, в том числе, об имуществе времен СССР и Российской империи.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Деньги выделили на "осуществление поиска недвижимого имущества РФ, бывшей Российской империи, бывшего СССР, соответствующего оформления прав и юридической защиты этого имущества", - говорится в приказе.

Россия не выделяла средства на поиск и защиту имущества за границей с 2021 года. Новый указ Путина возвращает этот механизм.

Напомним, что с началом 2024 года страны ЕС принялись реализовать инициативу Еврокомиссии по использованию прибыли от $300 миллиардов замороженных активов России в поддержку Украины.

Российские официальные лица в ответ угрожают возможными судебными процедурами и обещают в случае конфискации российских активов зеркальную реакцию.