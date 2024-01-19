Меркушина 13-й финишировала в индивидуальной гонке Кубка мира в Антхольце
Второй среди украинок финишировала Джима
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
19 января в итальянском Антхольце состоялась короткая индивидуальная гонка среди женщин в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2023/24. Украина была представлена пятью биатлонистками.
Анастасия Меркушина и Юлии Джима чисто отстрелялись на первом рубеже. На второй стрельбе они снова закрыли все мишени и в итоге первая заняла 13-е место.
Джима же финишировала в промежуточной топ-15 и в итоге заняла 17-е место.
Ирина Петренко стартовала в гонке с одного промаха на стартовой "лежке" и на финише уступила Джиме 12 секундами.
Еще одна украинка Кристина Дмитренко начала индивидуальную гонку, закрыв все мишени, однако последнюю стрельбу в гонке провела с двумя промахами.
Анна Кривонос в своем первом старте года на Кубке мира финишировала вне зачетной зоны - 76-е место.
Победительницей гонки стала швейцарка Лена Гекки-Гросс, которая получила первое "золото" в карьере.
Кубок мира. Антгольц. Короткая индивидуальная гонка - женщины
1. Лена Гекки-Гросс (Швейцария, 0+0+0+0+0) 36:49.0
2. Жюлия Симон (Франция, 0+1+0+0+1) +20.2
3. Лу Жанмонно (Франция, 0+0+1+0) +31.4
4. Ванесса Фойт (Германия, 0+0+0+0+0) +37.2
5. Юни Арнеклейв (Норвегия, 0+0+0+1) +41.1
6. Каролин Кноттен (Норвегия, 0+0+0+1) +52.2
...
13. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0+0+1) +2:00.0
17. Юлия Джима (Украина, 0+0+1+1+1) +2:24.3
18. Ирина Петренко (Украина, 1+0+0+1) +2:36.9
32. Кристина Дмитренко (Украина, 0+1+0+0+2) +3:36.5
76. Анна Кривонос (Украина, 3+2+0+1) +7:06.9
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