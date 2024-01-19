Будущая соперница Костюк: Матч с Мартой будет очень интересным

170-я ракетка мира Мария Тимофеева высказалась об ответном матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии против украинки Марты Костюк. Теннисистка надеется на интересный поединок.

"Марта старше меня всего на год, но мы не пересекались по юниорам, потому что Марта гораздо быстрее начала хорошо играть в профессиональном туре. По-моему, она уже с 16 лет выступала в WTA. Это здорово. Я пришла туда немного позже.

Сегодня я видела часть ее матча, потому что она играла против моей подруги. Она выглядит очень убедительно, так что посмотрим. Это будет очень интересный поединок. Конечно я спрошу у Элины какие-то советы, но больше буду уже отталкиваться от ситуации по ходу игры, как пойдет".

Поединок Марты Костюк и Марии Тимофеевой состоится в воскресенье, 21 января.