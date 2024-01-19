  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Будущая соперница Костюк: Матч с Мартой будет очень интересным
В тренде

Будущая соперница Костюк: Матч с Мартой будет очень интересным

Общие новости
Обновлено

Теннисистка высказалась о предстоящем поединке

Будущая соперница Костюк: Матч с Мартой будет очень интересным

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

170-я ракетка мира Мария Тимофеева высказалась об ответном матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии против украинки Марты Костюк. Теннисистка надеется на интересный поединок.

"Марта старше меня всего на год, но мы не пересекались по юниорам, потому что Марта гораздо быстрее начала хорошо играть в профессиональном туре. По-моему, она уже с 16 лет выступала в WTA. Это здорово. Я пришла туда немного позже.

Сегодня я видела часть ее матча, потому что она играла против моей подруги. Она выглядит очень убедительно, так что посмотрим. Это будет очень интересный поединок. Конечно я спрошу у Элины какие-то советы, но больше буду уже отталкиваться от ситуации по ходу игры, как пойдет".

Поединок Марты Костюк и Марии Тимофеевой состоится в воскресенье, 21 января.

По теме
yellow-arrow
Роналду: Саудовская лига является более конкурентоспособной, чем чемпионат Франции
yellow-arrow
Бурбас: Шевченко пока всячески избегает ответов на прямые вопросы относительно своей команды в УАФ
yellow-arrow
Сборная Украины по биатлону назвала составы на смешанные эстафеты в Антхольце
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BTU
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости