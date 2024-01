Роналду: Саудовская лига является более конкурентоспособной, чем чемпионат Франции

Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о победе в номинации "Лучший бомбардир 2023 года" по версии Globe Soccer Awards.

Легендарный футболист Роналду в этом сезоне саудовской Про-Лиги забил 20 голов и отдал 9 ассистов в 18 матчах.

???????? “I’m almost 39 and I was the best goalscorer competing with the young animals like Haaland”, says Cristiano. pic.twitter.com/qzxl6AKQam