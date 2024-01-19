Украинец Марусяк преодолел квалификацию этапа Кубка мира по прыжкам с трамплина
Украинец попал в топ-50
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Украинский прыгун Евгений Марусяк преодолел квалификацию к личному турниру на этапе Кубка мира. Спортсмен показал 49-й результат. Напомним, что соревнования проходят в польском Закопане.
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Победу в квалификации одержал лидер Кубка мира Штефан Крафт. Он опередил немца Андреаса Веллингера и партнера по команде Мануэля Феттнера.
Напомним, что основные соревнования в Закопане состоятся в воскресенье, 21 января.
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Источник:Sport.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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