Украинец Марусяк преодолел квалификацию этапа Кубка мира по прыжкам с трамплина

Украинский прыгун Евгений Марусяк преодолел квалификацию к личному турниру на этапе Кубка мира. Спортсмен показал 49-й результат. Напомним, что соревнования проходят в польском Закопане.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Победу в квалификации одержал лидер Кубка мира Штефан Крафт. Он опередил немца Андреаса Веллингера и партнера по команде Мануэля Феттнера.

Напомним, что основные соревнования в Закопане состоятся в воскресенье, 21 января.