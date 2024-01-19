iPhone включается. В Слуге народа предлагают ввести новый налог на роскошь
Такую идею обсуждают в Верховной Раде
фото из свободных источников
В Украине предлагают ввести дополнительный налог на покупку нового iPhone. Таким образом, нардепы хотят закрыть финансовые потребности в проведении мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова народного депутата ВР от "Слуги народа" Роксоланы Пидласы в эфире национального телемарафона.
"Мы можем говорить о повышении налогов. Сейчас такие разговоры ведутся. Вы знаете, что два крупнейших налога, которые являются источниками образования бюджета, являются НДС (как импортные и произведенные внутри страны товары) и налог на доходы физических лиц, включающий военный сбор", - рассказала Пидласа.
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По ее словам, если украинец зарабатывает от 20 000 гривен, то он мог бы платить военный сбор 3%, а не 1,5%.
При этом она отмечает, что народные депутаты могли бы платить и 5% военного сбора для содержания ВСУ, и это было бы справедливо.
Народная депутатка также рассказала о так называемом "налоге на роскошь", поскольку даже во время полномасштабной войны Украина импортирует большое количество дорогостоящей техники и автомобилей.
"Во-первых, это негативно влияет на наш платежный баланс. Во-вторых, если у тебя есть возможность покупать себе объективно дорогие вещи, но если это новый iPhone, который стоит 60-70 тысяч гривен, то он может облагаться налогом дополнительной пошлиной", - подчеркнула Пидласа.
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