iPhone включается. В Слуге народа предлагают ввести новый налог на роскошь

В Украине предлагают ввести дополнительный налог на покупку нового iPhone. Таким образом, нардепы хотят закрыть финансовые потребности в проведении мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова народного депутата ВР от "Слуги народа" Роксоланы Пидласы в эфире национального телемарафона.

"Мы можем говорить о повышении налогов. Сейчас такие разговоры ведутся. Вы знаете, что два крупнейших налога, которые являются источниками образования бюджета, являются НДС (как импортные и произведенные внутри страны товары) и налог на доходы физических лиц, включающий военный сбор", - рассказала Пидласа.

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По ее словам, если украинец зарабатывает от 20 000 гривен, то он мог бы платить военный сбор 3%, а не 1,5%.

При этом она отмечает, что народные депутаты могли бы платить и 5% военного сбора для содержания ВСУ, и это было бы справедливо.

Народная депутатка также рассказала о так называемом "налоге на роскошь", поскольку даже во время полномасштабной войны Украина импортирует большое количество дорогостоящей техники и автомобилей.