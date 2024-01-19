Меркушина: В горах действительно очень тяжело бегать из-за недостатка кислорода
Биатлонистка довольна результатом
19 января состоялась короткая индивидуальная гонка Кубка мира в итальянском Антхольце, в котором Анастасия Меркушина показала лучший результат среди украинок (13-я).
"В горах действительно очень тяжело бегать из-за недостатка кислорода. Не могу сказать, что было легко сегодня — достаточно тяжело. Но Антгольц — это мое место. Кажется, мне легче здесь, чем другим участницам. Не знаю, из-за чего. Скажем так, когда я была моложе, это было ещё значительно легче, чем сейчас".
"Мыслей (перед следующими гонками) как таковых специальных нет. Это работа, которую надо постараться отработать, сделать все, что можно, чтобы показать лучший результат при тех возможностях, которые я сейчас имею. Готовимся, работаем, дай бы Бог, чтобы все было хорошо", — рассказала Меркушина.
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