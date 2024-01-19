  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Меркушина: В горах действительно очень тяжело бегать из-за недостатка кислорода
В тренде

Меркушина: В горах действительно очень тяжело бегать из-за недостатка кислорода

Общие новости

Биатлонистка довольна результатом

Меркушина: В горах действительно очень тяжело бегать из-за недостатка кислорода

Новина українською

19 января состоялась короткая индивидуальная гонка Кубка мира в итальянском Антхольце, в котором Анастасия Меркушина показала лучший результат среди украинок (13-я).

"В горах действительно очень тяжело бегать из-за недостатка кислорода. Не могу сказать, что было легко сегодня — достаточно тяжело. Но Антгольц — это мое место. Кажется, мне легче здесь, чем другим участницам. Не знаю, из-за чего. Скажем так, когда я была моложе, это было ещё значительно легче, чем сейчас".

"Мыслей (перед следующими гонками) как таковых специальных нет. Это работа, которую надо постараться отработать, сделать все, что можно, чтобы показать лучший результат при тех возможностях, которые я сейчас имею. Готовимся, работаем, дай бы Бог, чтобы все было хорошо", — рассказала Меркушина.

По теме
yellow-arrow
Грицай: В наше время в Днепре курильщиков было где-то 60%
yellow-arrow
iPhone включается. В Слуге народа предлагают ввести новый налог на роскошь
yellow-arrow
Украинец Марусяк преодолел квалификацию этапа Кубка мира по прыжкам с трамплина
Анастасия Меркушина
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости