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Грицай: В наше время в Днепре курильщиков было где-то 60%

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Еще одна порция интересных воспоминаний от экс-игрока Днепра

Грицай: В наше время в Днепре курильщиков было где-то 60%

фото из свободных источников

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Бывший полузащитник "Днепра" Александр Грицай вспомнил о том, какие вредные привычки были у игроков команды в то время (хавбек играл за днепрян в период с 2000 по 2010 года).

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– Вас часто штрафовали за нарушение дисциплины?

– Нет. Я дисциплинированный человек, поэтому больших штрафов у меня никогда не было. Так, по мелочам, где-то опаздывал, может, за желтые карточки.

– Вы человек не пьющий и не курящий?

– Ну, это вы уж слишком. Я не ханжа, я нормальный человек. Могу немного выпить, позволить себе выкурить сигарету, особенно после игры. Не скажу, что я заядлый курильщик, но иногда могу подымить. Я ведь, когда играл, курил нечасто. Изредка баловался, когда приспичит. Одну-две сигареты в день, не более.

– Сколько курильщиков в ваше время было, например, в Днепре?

– Если брать в процентах, то где-то 60.

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Александр Грицай Днепр
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Источник:
Fanday
Опубликовал: Михаил Черныш
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