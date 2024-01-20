Грицай: В наше время в Днепре курильщиков было где-то 60%
Еще одна порция интересных воспоминаний от экс-игрока Днепра
фото из свободных источников
Бывший полузащитник "Днепра" Александр Грицай вспомнил о том, какие вредные привычки были у игроков команды в то время (хавбек играл за днепрян в период с 2000 по 2010 года).
– Вас часто штрафовали за нарушение дисциплины?
– Нет. Я дисциплинированный человек, поэтому больших штрафов у меня никогда не было. Так, по мелочам, где-то опаздывал, может, за желтые карточки.
– Вы человек не пьющий и не курящий?
– Ну, это вы уж слишком. Я не ханжа, я нормальный человек. Могу немного выпить, позволить себе выкурить сигарету, особенно после игры. Не скажу, что я заядлый курильщик, но иногда могу подымить. Я ведь, когда играл, курил нечасто. Изредка баловался, когда приспичит. Одну-две сигареты в день, не более.
– Сколько курильщиков в ваше время было, например, в Днепре?
– Если брать в процентах, то где-то 60.
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