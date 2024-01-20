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Ястремская вышла в 1/8 финала Australian Open-2024

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Трудно, но Даяна смогла это сделать

Ястремская вышла в 1/8 финала Australian Open-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №93) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. В матче 1/16 соревнований наша спортсменка одолела представительницу США Эмму Наварро (WTA №26).

Счет поединка 2-1 (6-2; 2-6; 6-1) в пользу украинки, в активе которой 5 подач на вылет, 36 виннеров, 5 из 8 использованных брейков, 4 из 7 отыгранных брейков, 35 невынужденных и 3 двойные ошибки.

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Ястремская впервые сыграет в четвертом круге Australian Open. До этого лучшим результатом украинки была стадия 1/16 финала в далеком 2019 году. Этот поединок стал для Даяны 177-м на уровне WTA, в активе нашей теннисистки 86 побед. На уровне турниров Grand Slam это был 27-й матч (12 выигранных).

За победу украинка получит 350 тысяч долларов призовых и 240 рейтинговых очков. В онлане списке лучших теннисисток мира Даяна поднимется на 61 место.

В следующем раунде соревнований Ястремская сыграет против победительницы встречи Елена Остапенко/Виктория Азаренко.

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Даяна Ястремская Australian Open-2024
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Комментарии
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ВасяКулебяка (Козливка)
20.01.2024 в 06:41
Ні дня без новини про Луніна. То Лунін в першій половині дня основний, то Кепа під вечір стає в рамку . Журналісти то як песики - лають на вітер. Така в них робота
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Комментарии 1
ВасяКулебяка (Козливка)
20.01.2024 в 06:41
Ні дня без новини про Луніна. То Лунін в першій половині дня основний, то Кепа під вечір стає в рамку . Журналісти то як песики - лають на вітер. Така в них робота
Ответить
0
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