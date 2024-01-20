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Силы Обороны ликвидировали за сутки 750 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Более полусотни единиц техники уничтожены

Силы Обороны ликвидировали за сутки 750 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян на войне за период минувших суток.

Силам Обороны Украины удалось ликвидировать 750 захватчиков. Также было уничтожено 56 единиц техники оккупантов.

В целом потери россиян с 24 февраля 2024 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 375 270 (+750) человек,
  • танков ‒ 6171 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 11455 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 8868 (+14) ед,
  • РСЗО – 967 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 654 (+0) ед,
  • самолетов – 331 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6934 (+5),
  • крылатых ракет ‒ 1818 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 23 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11848 (+17) ед,
  • специальной техники – 1389 (+5).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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