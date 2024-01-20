Ястремская – Наварро: Видео-обзор матча третьего круга Australian Open 2024 и победный комментарий украинки
Историческая победа для украинского тенниса
Фото: Hobart International
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №93) после
"В матче первого круга у меня была большая поддержка, а сегодня ее было еще больше. Большое спасибо всем. Мой лучший результат на этом турнире был третий круг, и сегодня было непросто, я немного нервничала из-за этого.
Во втором сете я почувствовала боль в шее, мне нужно было ее размять, но я боялась это делать сама (улыбается). Мой фокус сместился на это, но в общем я думаю, это был отличный матч. Конечно, я могла сыграть гораздо лучше, но я благодарна за этот день, этот матч и атмосферу.
Что я говорила перед решающим сетом? Если честно, то не сильно концентрироваться на своей шее, потому что она отвлекала внимание от матча. Я сказала себе просто получать удовольствие. Люди поддерживали меня, поэтому просто получай энергию, отдай ее обратно, расслабься и играй.
Хочется ли еще раз сыграть на John Cain Arena? (смеется). Не знаю, но мне очень нравится этот корт, он уже в моем сердце (улыбается). Не знаю, что сказать. Потрясающе. Классные эмоции. И еще раз спасибо всем" – сказала Даяна.
Вашему вниманию видео-обзор матча Ястремская – Наварро:
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