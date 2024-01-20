Россияне ночью атаковали Украину семью Шахедами. ПВО сбило большинство дронов

В ночь с 19 на 20 января россияне в очередной раз атаковали территорию Украины ударными дронами.

“Ночью российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 7 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 4 вражеских БпЛА", - говорится в отчете Генштаба.

Согласно телеграмм-каналу Воздушных Сил ВСУ, ударные БПЛА угрожали опасностью Кировоградской, Николаевской, Одесской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой областям. Также была угроза применения баллистического вооружения оккупантами.

Впоследствии ПС ВСУ впоследствии сообщили, что россияне запускали дроны из Приморско-Ахтарска, три из которых не достигли своих целей. Также захватчики тремя ракетами С-300 атаковали с оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.