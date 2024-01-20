Ястремская получила соперницу на матч 1/8 финала Australian Open-2024

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №93) победила американку Эмму Наварро (WTA №26) в матче 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии.

Видео-обзор матча

Комментарий украинки

Наша спортсменка в поединке четвертого круга соревнований сыграет против нейтральной Виктории Азаренко (WTA №22), которая в своем поединке 1/16 обыграла латвийку Елену Остапенко (WTA №10). Счет матча 2-0 (6-1; 7-5) в пользу представительницы страны-соагрессора.

В последний раз Даяна и Виктория встречались на турнире в Гвадалахаре (Мексика) в сентябре 2023 года. Тогда победу в двух сетах (6-4; 7-6) одержала Азаренко. Общий счет очных встреч 2-1 в пользу белорусски.