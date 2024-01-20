Ястремская получила соперницу на матч 1/8 финала Australian Open-2024
Очень принципиальное противостояние
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №93)
Наша спортсменка в поединке четвертого круга соревнований сыграет против нейтральной Виктории Азаренко (WTA №22), которая в своем поединке 1/16 обыграла латвийку Елену Остапенко (WTA №10). Счет матча 2-0 (6-1; 7-5) в пользу представительницы страны-соагрессора.
В последний раз Даяна и Виктория встречались на турнире в Гвадалахаре (Мексика) в сентябре 2023 года. Тогда победу в двух сетах (6-4; 7-6) одержала Азаренко. Общий счет очных встреч 2-1 в пользу белорусски.
Популярное сейчас
- Ястремская вышла в 1/8 финала Australian Open-2024
- Бенфика одолела Боавишту, Сандерленд уступил Халлу. Известно, какие оценки получили Трубин и Русин
- Перес остался недоволен игрой Лунина в матче с Атлетико, - СМИ
- Украинские теннисистки установили рекорд на турнирах серии Большого шлема
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО