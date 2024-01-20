Костюк снялась с парного разряда Australian Open-2024

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №37) снялась с розыгрыша парного разряда Australian Open-2024.

Наша спортсменка сегодня 20 января в паре с Катажиной Кавой должна была сыграть поединок 1/16 финала против дуэта Тамара Корпач/Эликсан Лешемья. Однако, перед началом встречи стало известно, что украинка и полька не выйдут на корт.

С самого начала турнира Марта должна была выступать со своей привычной напарницей Габриэлой Руссе, однако травма мышц живота заставила румынку сняться с соревнований.

Отметим, что завтра, 21 января, Костюк проведет матч 1/8 финала одиночного разряда против нейтральной Марии Тимофеевой (WTA №170).