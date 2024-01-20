Костюк снялась с парного разряда Australian Open-2024
Украинка делает ставку на одиночный разряд
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №37) снялась с розыгрыша парного разряда Australian Open-2024.
Наша спортсменка сегодня 20 января в паре с Катажиной Кавой должна была сыграть поединок 1/16 финала против дуэта Тамара Корпач/Эликсан Лешемья. Однако, перед началом встречи стало известно, что украинка и полька не выйдут на корт.
С самого начала турнира Марта должна была выступать со своей привычной напарницей Габриэлой Руссе, однако травма мышц живота заставила румынку сняться с соревнований.
Отметим, что завтра, 21 января, Костюк проведет матч 1/8 финала одиночного разряда против нейтральной Марии Тимофеевой (WTA №170).
Напомним, что ранее Ястремская
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