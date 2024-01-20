Ястремская оставила патриотическую надпись на камере после победы в матче против Наварро. Видео
Каждое слово – в самое сердце
Фото: Tennis.bg
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №93)
После завершения поединка и традиционного интервью на корте Даяна оставила надпись на одной из камер, транслировавших теннисную встречу. Наша спортсменка написала "Все будет Ukraine".
Напомним, что Карлос Алькарас
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Атлетико достал cojones и отомстил Реалу. Ошибкам Лунина есть объяснение. Обзор дерби Мадрида
- Бенфика одолела Боавишту, Сандерленд уступил Халлу. Известно, какие оценки получили Трубин и Русин
- Перес остался недоволен игрой Лунина в матче с Атлетико, - СМИ
- Глывинский: Ход дела Павелко наталкивает на мысль, что есть влияние неизвестных нам авторитетных лиц
- Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн