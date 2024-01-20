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Ястремская оставила патриотическую надпись на камере после победы в матче против Наварро. Видео

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Ястремская оставила патриотическую надпись на камере после победы в матче против Наварро. Видео

Фото: Tennis.bg

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №93) победила американку Эмму Наварро (WTA №26) в матче 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии.

Видео-обзор матча

Комментарий украинки

После завершения поединка и традиционного интервью на корте Даяна оставила надпись на одной из камер, транслировавших теннисную встречу. Наша спортсменка написала "Все будет Ukraine".

Напомним, что Карлос Алькарас вышел в 1/8 финала АО-2024.

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