242 дня. Зеленский напомнил о подвиге Защитников Донецкого аэропорта
Пример несокрушимости и стойкости
Нацполіція
Президент Украины Владимир Зелеснький показал на своих страницах в официальных соцсетях ролик, посвященный Защитникам Донецкого аэропорта. Глава государства напомнил о подвиге и стойкости Героев.
"242 дня обороны Донецкого аэропорта. 242 дня стойкости и храбрости наших защитников. Подвиг киборгов доказал: украинцев не сломить. Мир уже тогда мог увидеть, на что способны украинцы. Помним каждого, кто сражается ради государства!", - написал Зеленский.
Добавим, что ранее Владимир Зеленский посетил Всемирный экономический форум в Давосе, где провел ряд встреч.
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Источник:Володимир Зеленський
Опубликовал: Игорь Семйон
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