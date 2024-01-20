242 дня. Зеленский напомнил о подвиге Защитников Донецкого аэропорта

Президент Украины Владимир Зелеснький показал на своих страницах в официальных соцсетях ролик, посвященный Защитникам Донецкого аэропорта. Глава государства напомнил о подвиге и стойкости Героев.

"242 дня обороны Донецкого аэропорта. 242 дня стойкости и храбрости наших защитников. Подвиг киборгов доказал: украинцев не сломить. Мир уже тогда мог увидеть, на что способны украинцы. Помним каждого, кто сражается ради государства!", - написал Зеленский.

Добавим, что ранее Владимир Зеленский посетил Всемирный экономический форум в Давосе, где провел ряд встреч.