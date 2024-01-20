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242 дня. Зеленский напомнил о подвиге Защитников Донецкого аэропорта

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Пример несокрушимости и стойкости

242 дня. Зеленский напомнил о подвиге Защитников Донецкого аэропорта

Нацполіція

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Президент Украины Владимир Зелеснький показал на своих страницах в официальных соцсетях ролик, посвященный Защитникам Донецкого аэропорта. Глава государства напомнил о подвиге и стойкости Героев.

"242 дня обороны Донецкого аэропорта. 242 дня стойкости и храбрости наших защитников. Подвиг киборгов доказал: украинцев не сломить. Мир уже тогда мог увидеть, на что способны украинцы. Помним каждого, кто сражается ради государства!", - написал Зеленский.

Добавим, что ранее Владимир Зеленский посетил Всемирный экономический форум в Давосе, где провел ряд встреч.

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Источник:
Володимир Зеленський
Опубликовал: Игорь Семйон
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