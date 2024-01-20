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Традиция, начатая в Швеции. Виктор Хлус - о праздновании Рождества

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Спортивная семья чтит традиции

Традиция, начатая в Швеции. Виктор Хлус - о праздновании Рождества

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Как известно, нынешняя зима положила начало существенным изменениям в праздновании выдающихся религиозных дат. 6 декабря по новому церковному календарю верующие Украины отмечали День Святого Николая, 25 декабря – Рождество Христово, 6 января – Крещение.

Как оказалось, еще задолго до указанных изменений один из самых главных церковных праздников – Рождество – представители спортивной четы, экс-футболист киевского "Динамо" и одесского "Черноморца" Виктор Хлус и олимпийская чемпионка по гимнастике Стелла Захарова, отмечали в канун Нового года.

"Во время моих выступлений в Швеции мы праздновали Рождество Христово 25 декабря – так, как это делают в подавляющем большинстве стран мира, – рассказывает Хлус. – Вернувшись в Украину в 1994-м, с тех пор вместе с женой отмечаем большой праздник именно в этот день. Приглашаем близких людей, друзей – вместе празднуем, дарим друг другу подарки. Нашей традиции не изменяем уже почти тридцать лет, и рады, что Рождество в Украине теперь будет отмечаться за неделю до Нового года – как и было у нас в старину".

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