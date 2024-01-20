Свитолина: Я чувствую, что становлюсь все лучше и лучше

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №23) рассказала о своем самочувствии во время выступлений на Australian Open-2024 и прокомментировала возможную встречу в 1/4 финала с полькой Игой Швёнтек (WTA №1). Слова нашей спортсменки цитирует BBC:

"Я счастлива там, где сейчас. Я хорошо играю, отбиваю мяч посильнее и моя подвижность вернулась после травмы косточки, которую я получила на US Open.

На первом турнире "Большого шлема" (после рождения ребенка – прим.) я дошла до четвертьфинала Ролан Гаррос, а самым ярким событием прошлого сезона стал выход в полуфинал Уимблдона, где я очень хорошо играла против замечательных игроков.

Чтобы победить Игу Швентек – номер один в мире – как я это сделала в четвертьфинале, нужно быть острой.

После Уимблдона я взяла несколько дней отпуска, чтобы подумать о том, чего хорошего я достигла на корте и как справлялась с тяжелыми ситуациями. Иногда жизнь идет очень быстро – кажется, что скорость 200 миль в час – поэтому важно остановиться и оглядеться назад.

На US Open я двигалась не так хорошо, как хотела из-за травмы косточки, но теперь я вернулась и довольна своим прогрессом в Мельбурне. Что касается тенниса, я чувствую, что становлюсь все лучше и лучше, и физически становлюсь сильнее.

Моя цель на этот год — вернуться в ТОП-10 мирового рейтинга, и учитывая, как я сейчас чувствую себя, я верю, что смогу это сделать" – сказала Элина.