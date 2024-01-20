  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Элина Свитолина - Виктория Голубич. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АО-2024
В тренде

Элина Свитолина - Виктория Голубич. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АО-2024

Общие новости

Элина Свитолина - Виктория Голубич: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 20.01.2024 ⋇ Тенис онлайн на UA-Футбол "

Элина Свитолина - Виктория Голубич. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АО-2024

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Две украинки уже обеспечили себе места в 1/8-ой финала открытого чемпионата Австралии 2024. Но среди них нет первой ракетки Украины Элины Свитолиной. Она свой матч против швейцарки Виктории Голубич начнет не раньше 12:00 по Киеву.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотреть матч можно будет на Eurosport.

Australian Open-2024. Третий круг

Элина Свитолина (Украина) - Виктория Голубич (Швейцария)

Видеотрансляция - Eurosport 2

По теме
yellow-arrow
Цуренко после поражения в третьем круге Уимблдона рассказала, что такое настоящее счастье
yellow-arrow
Свитолина: Я чувствую, что становлюсь все лучше и лучше
yellow-arrow
Традиция, начатая в Швеции. Виктор Хлус - о праздновании Рождества
Элина Свитолина смотреть футбол онлайн Australian Open-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости