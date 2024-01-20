Элина Свитолина - Виктория Голубич. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АО-2024

Две украинки уже обеспечили себе места в 1/8-ой финала открытого чемпионата Австралии 2024. Но среди них нет первой ракетки Украины Элины Свитолиной. Она свой матч против швейцарки Виктории Голубич начнет не раньше 12:00 по Киеву.

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Смотреть матч можно будет на Eurosport.

Australian Open-2024. Третий круг

Элина Свитолина (Украина) - Виктория Голубич (Швейцария)

Видеотрансляция - Eurosport 2