Элина Свитолина - Виктория Голубич. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АО-2024
Элина Свитолина - Виктория Голубич: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 20.01.2024 ⋇ Тенис онлайн на UA-Футбол "
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Две украинки уже обеспечили себе места в 1/8-ой финала открытого чемпионата Австралии 2024. Но среди них нет первой ракетки Украины Элины Свитолиной. Она свой матч против швейцарки Виктории Голубич начнет не раньше 12:00 по Киеву.
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Смотреть матч можно будет на Eurosport.
Australian Open-2024. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) - Виктория Голубич (Швейцария)
Видеотрансляция - Eurosport 2
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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