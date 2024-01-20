Цуренко после поражения в третьем круге Уимблдона рассказала, что такое настоящее счастье
Очень хорошие слова, полная поддержка
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №33) после
"Я заметила, что мое вчерашнее поражение порадовало многих людей. Потому мой новый пост для вас. Пожалуйста, не стесняйтесь выражать мне все, что вы хотите. Я надеюсь, что это сделает вас счастливым еще немного.
Но знаете, в канун нового года мой друг вернулся из российского плена через полтора года. Потерял 55 кг веса и с инфекцией в ногах, но главное, что он жив. Это настоящее счастье. Я надеюсь, что и у вас в жизни появятся реальные причины чувствовать себя счастливыми, а не из-за поражения какого-то случайного теннисиста, которого вы даже ни разу в жизни не встречали" – написала Леся на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Свитолина
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