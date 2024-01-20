Отец Фьюри о бое с Усиком: Они уже в истории, но это отправит их прямо на орбиту

Отец чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) Джон Фьюри рассказал об ожиданиях от поединка своего сына против украинского чемпиона Александра Усика (21-0; 14 КО). Его слова цитирует Boxing Social:

"Самая легкая ночь! Так как Тайсон был в ринге с яростными панчерами, он был в ринге с Нганну, самым тяжелым супертяжеловесом мира, он падал и вставал. Мощность, которую приносит Усик – это все он проходил в любом случае. Если он сможет выйти хотя бы на 70% от того, что он делает, от старого Тайсона, этого будет достаточно. Но слушайте, если он этого не покажет – это будет ночь Усика.

При этом я не буду включать заднюю и не буду еще больше набрасывать на вентилятор. Мы все увидим 17 февраля – что они собой представляют. Это будет представление. Я просто надеюсь, что они оба подготовятся должным образом. Они знают, кому противостоят, знают величину этой игры, знают, что на кону. Это самый ценный приз в спорте. И победитель войдет в Зал славы и надолго попадет в историю. Они уже в истории, но это отправит их прямо на орбиту" – сказал Джон.

Напомним, что бой Усик-Фьюри состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.