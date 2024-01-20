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Киченок проиграла в первом круге микста на Australian Open-2024

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Неудачный матч от спортсменов

Киченок проиграла в первом круге микста на Australian Open-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Надежда Киченок проиграла в первом круге смешанного разряда на Открытом чемпионате Австралии. Наша спортсменка в паре с аргентинцем Максом Гонсалесом уступили Яне Сизиковой (нейтральная) и Джейми Маррею (Великобритания).

Счет матча 2-0 (6-2; 6-2) в пользу участников второго раунда соревнований. Матч длился ровно 1 час.

Пара Киченок/Гонсалес во второй раз сыграла вместе – первое выступление состоялось на US Open 2023. Тогда спортсмены также проиграли в первом круге соревнований.

Напомним, что ранее Швентек сенсационно проиграла в 1/16 финала АО-2024.

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