Киченок проиграла в первом круге микста на Australian Open-2024
Неудачный матч от спортсменов
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Надежда Киченок проиграла в первом круге смешанного разряда на Открытом чемпионате Австралии. Наша спортсменка в паре с аргентинцем Максом Гонсалесом уступили Яне Сизиковой (нейтральная) и Джейми Маррею (Великобритания).
Счет матча 2-0 (6-2; 6-2) в пользу участников второго раунда соревнований. Матч длился ровно 1 час.
Пара Киченок/Гонсалес во второй раз сыграла вместе – первое выступление состоялось на US Open 2023. Тогда спортсмены также проиграли в первом круге соревнований.
Напомним, что ранее Швентек
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