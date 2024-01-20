Разведка США: Война в Украине может длиться по крайней мере два года, но срок может дойти и до пяти лет
Неутешительные прогнозы
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Представители американской разведки считают, что война России против Украины не завершится в 2024 году и будет идти "намного дольше". Об этом сообщает CNN.
Военные действия не завершатся быстро, не зависимо от результатов выборов в США, которые запланированы на ноябрь 2024 года.
Оценки тамошних экспертов отличаются, но практически все допускают тот вариант, что борьба продлится еще по крайней мере два года. В частном порядке некоторые официальные лица США и Запада говорят, что война может занять еще пять лет.
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Источник:CNN
Опубликовал: Максим Кучер
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