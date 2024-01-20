Свитолина вышла в четвертый круг Australian Open-2024

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №23) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. В матче третьего круга соревнований наша спортсменка победила представительницу Швейцарии Викторию Голубич (WTA №85).

Счет матча 2-0 (6-2; 6-3) в пользу первой ракетки Украины. Матч продолжался 1 час 7 минут.

Статистика:

До этого поединка Свитолина и Голубич дважды встречались на уровне WTA. В 2019 году в первом круге Australian Open сильнее оказалась наша спортсменка (6-1; 6-2), а вот на турнире в швейцарском Элле в июле 2020 года победила уже представительница Швейцарии (6-3; 6-1).

Свитолина сыграла свой 547-й матч на уровне WTA (354 победы) и 128-й матч на турнирах серии Grand Slam (89 побед).

Благодаря этому триумфу Элина поднимется на 19-ю позицию в онлайн-рейтинге лучших теннисисток планеты. За победу на данном этапе соревнований украинка получит 375 тысяч долларов призовых и 240 рейтинговых очков.