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"Несокрушимый город сильных и свободных людей": Андрей Шевченко опубликовал фото из Харькова

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Поздравление от кандидата в президенты УАФ

"Несокрушимый город сильных и свободных людей": Андрей Шевченко опубликовал фото из Харькова

Інстаграм Андрія Шевченка

UA-Футбол
Новина українською

Бывший футболист и тренер национальной сборной Украины, а также нынешний кандидат на должность главы УАФ Андрей Шевченко посетил Харьков и опубликовал фото из этого города.

“Харьков. Несокрушимый город сильных и свободных людей. У меня связано с ним так много хороших воспоминаний. Очень рад снова быть здесь”, - написал Шевченко.

Напомним, что следующий внеочередной конгресс УАФ запланирован на 25 января. На нем изберут нового главу ассоциации, однако пока единственным кандидатом на этот пост является Андрей Шевченко.

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Андрей Шевченко
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