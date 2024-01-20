"Несокрушимый город сильных и свободных людей": Андрей Шевченко опубликовал фото из Харькова

Бывший футболист и тренер национальной сборной Украины, а также нынешний кандидат на должность главы УАФ Андрей Шевченко посетил Харьков и опубликовал фото из этого города.

“Харьков. Несокрушимый город сильных и свободных людей. У меня связано с ним так много хороших воспоминаний. Очень рад снова быть здесь”, - написал Шевченко.

Напомним, что следующий внеочередной конгресс УАФ запланирован на 25 января. На нем изберут нового главу ассоциации, однако пока единственным кандидатом на этот пост является Андрей Шевченко.