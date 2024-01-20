Свитолина, Костюк и Ястремская установили новый национальный рекорд на турнирах Grand Slam
Гордость переполняет
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские теннисистки Элина Свитолина (WTA №23), Марта Костюк (WTA №37) и Даяна Ястремская (WTA №93) установили новый национальный рекорд на турнирах серии Grand Slam.
Впервые в истории три представительницы Украины пробились на стадию 1/8 финала соревнований. До этого только по две теннисистки доходили до четвертого круга.
В 2019 и 2023 годах на Уимблдоне в 1/8 выходили Свитолина/Ястремская – Свитолина/Цуренко. Последняя пара в 2023 году также дошла до этой стадии на Роллан Гаррос.
Также украинки установили рекорд на Australian Open – раньше до такой стадии доходила только одна теннисистка из Украины.
Напомним, что ранее Швентек
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