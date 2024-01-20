Свитолина о четвертом круге Australian Open-2024: Будет упорная борьба, я в предвкушении
Болеем за Элину
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №23) прокомментировала
"С моей стороны, это был отличный матч. Я с радостью сыграла впервые в вечерней сессии турнира. Ребята перед нами сыграли быстро (смеется). Потому что я немного переживала, что мне придется играть по ночам. Я очень рада, что выиграла в двух сетах и тоже, что показала хороший теннис.
Знаю ли я, с кем буду играть в четвертом круге? Что ж, я видела, что у Носковой был матчбол против Швентек, поэтому думаю, что наверняка она выиграла? Конечно, победить Игу на мейджоре – это большое достижение. Я уверена, что в нашем матче будет упорная борьба. Я помню, что в начале моего возвращения, и я и она играли на одном турнире ITF в Португалии. А теперь мы здесь в четвертом круге. Я в предвкушении этой встречи
Как мы сейчас с Гаэлем делим обязанности по уходу за дочерью? Что ж, я все еще играю на турнире, поэтому сейчас его очередь будет заботиться о ней (смеется). Быть здесь всей семьей очень приятно. Для дочери невозможно представить лучшее место как Мельбурн, Новая Зеландия, со всеми этими парками и длинными прогулками с бабушкой. Да, приятно быть всем вместе.
Что значит иметь такую поддержку в виде команды и семьи? Естественно, это имеет огромное значение. Если откровенно, я не ожидала, что по возвращению так быстро придут отличные результаты. Это невероятно, что мне удалось вернуться и играть в хороший теннис, выступать на столь замечательных турнирах. Это особые эмоции для меня, я очень скучала по этому, поэтому сейчас наслаждаюсь каждым моментом" – сказала Элина.
Популярное сейчас
- Цыганков: Мы все удивились, когда Жирона начала побеждать
- Элина Свитолина - Виктория Голубич. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АО-2024
- Атлетико достал cojones и отомстил Реалу. Ошибкам Лунина есть объяснение. Обзор дерби Мадрида
- Глывинский: Ход дела Павелко наталкивает на мысль, что есть влияние неизвестных нам авторитетных лиц
- С намеком на трезубец. Ирина Морозюк показала новые татуировки в неожиданных местах. ФОТО
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО