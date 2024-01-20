Свитолина о четвертом круге Australian Open-2024: Будет упорная борьба, я в предвкушении

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №23) прокомментировала победу в третьем круге Australian Open-2024 и поделилась ожиданиями от матча 1/8 финала соревнований. Ее слова цитирует БТУ:

"С моей стороны, это был отличный матч. Я с радостью сыграла впервые в вечерней сессии турнира. Ребята перед нами сыграли быстро (смеется). Потому что я немного переживала, что мне придется играть по ночам. Я очень рада, что выиграла в двух сетах и тоже, что показала хороший теннис.

Знаю ли я, с кем буду играть в четвертом круге? Что ж, я видела, что у Носковой был матчбол против Швентек, поэтому думаю, что наверняка она выиграла? Конечно, победить Игу на мейджоре – это большое достижение. Я уверена, что в нашем матче будет упорная борьба. Я помню, что в начале моего возвращения, и я и она играли на одном турнире ITF в Португалии. А теперь мы здесь в четвертом круге. Я в предвкушении этой встречи

Как мы сейчас с Гаэлем делим обязанности по уходу за дочерью? Что ж, я все еще играю на турнире, поэтому сейчас его очередь будет заботиться о ней (смеется). Быть здесь всей семьей очень приятно. Для дочери невозможно представить лучшее место как Мельбурн, Новая Зеландия, со всеми этими парками и длинными прогулками с бабушкой. Да, приятно быть всем вместе.

Что значит иметь такую поддержку в виде команды и семьи? Естественно, это имеет огромное значение. Если откровенно, я не ожидала, что по возвращению так быстро придут отличные результаты. Это невероятно, что мне удалось вернуться и играть в хороший теннис, выступать на столь замечательных турнирах. Это особые эмоции для меня, я очень скучала по этому, поэтому сейчас наслаждаюсь каждым моментом" – сказала Элина.