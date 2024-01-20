Украинка Котляр пожала руку россиянке после юниорского матча Australian Open-2024. Видео
О чем она думала трудно сказать
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Елизавета Котляр проиграла матч первого круга юниорского Australian Open-2024. Наша соотечественница уступила нейтральной Владе Минчевой.
Счет матча 2-0 (6-2; 6-4) в пользу представительницы страны-агрессора.
После завершения поединка Котляр подошла к сетке и пожала руку Минчевой. Это стало неожиданностью для украинских болельщиков, ведь с началом полномасштабного вторжения представительницы Украины отказываются подавать руку представительницам россии и беларуси.
Напомним, что ранее Свитолина
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Romanik2806 (Киев)
20.01.2024 в 16:45
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