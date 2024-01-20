  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украинка Котляр пожала руку россиянке после юниорского матча Australian Open-2024. Видео
В тренде

Украинка Котляр пожала руку россиянке после юниорского матча Australian Open-2024. Видео

Общие новости
Обновлено

О чем она думала трудно сказать

Украинка Котляр пожала руку россиянке после юниорского матча Australian Open-2024. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Елизавета Котляр проиграла матч первого круга юниорского Australian Open-2024. Наша соотечественница уступила нейтральной Владе Минчевой.

Счет матча 2-0 (6-2; 6-4) в пользу представительницы страны-агрессора.

После завершения поединка Котляр подошла к сетке и пожала руку Минчевой. Это стало неожиданностью для украинских болельщиков, ведь с началом полномасштабного вторжения представительницы Украины отказываются подавать руку представительницам россии и беларуси.

Напомним, что ранее Свитолина вышла в 1/8 финала АО-2024.

По теме
yellow-arrow
Свитолина о четвертом круге Australian Open-2024: Будет упорная борьба, я в предвкушении
yellow-arrow
Свитолина, Костюк и Ястремская установили новый национальный рекорд на турнирах Grand Slam
yellow-arrow
"Несокрушимый город сильных и свободных людей": Андрей Шевченко опубликовал фото из Харькова
Australian Open-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Romanik2806 (Киев)
20.01.2024 в 16:45
Все зрадонька. Батьків на депортацію. Поки одні боронять країну, то потенційні зрадники ручкаються з ворогами
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Romanik2806 (Киев)
20.01.2024 в 16:45
Все зрадонька. Батьків на депортацію. Поки одні боронять країну, то потенційні зрадники ручкаються з ворогами
Ответить
0
0
terber (ternopil)
20.01.2024 в 16:33
на палю
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости