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Украина заняла 10-е место в смешанной эстафете Кубка мира по биатлону

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В гонке принимало участие 20 команд

Украина заняла 10-е место в смешанной эстафете Кубка мира по биатлону

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На этапе Кубка мира по биатлону в Антгольц-Антерсельва (Италия) состоялась смешанная классическая эстафета. Украину в гонке представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Денис Насико и Дмитрий Пидручный.

Настя Меркушина со своим этапом справилась очень хорошо – один дополнительный патрон и седьмое место для передачи эстафеты (+20.1). Важно, что на последнем круге украинка была конкурентоспособной.

Юлия Джима эту гонку себе в актив не может занести – четыре дополнительных патрона. К тому же Юлия на дистанции сегодня тоже не впечатляла. После экватора гонки Украина была на восьмом месте (+1.29.1).

У Дениса Насика возникли определенные проблемы на стойке – два дополнительных патрона, но главное, что удалось избежать штрафного круга. Перед последним этапом Украина была на девятом месте (+2.11.6).

У Дмитрия Пидручного возникли существенные проблемы на стрельбе лежачие – использовал все дополнительные патроны. На стойке Дмитрий использовал еще два дополнительных патрона. В итоге Украина финишировала на девятом месте. Финишировали всего 12 команд.

Смешанная эстафета:

1.Норвегия (0+8)
2.Италия (0+5) +22.3
3.Швеция (0+9)+1.07.8…
9. Украина (0+12) +3.19.7

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сборная Украины по биатлону
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Источник:
Biathlonnews
Опубликовал: Александр Бураков
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