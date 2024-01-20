Марта Костюк против россиянки. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Australian Open-2024
Марта Костюк - Мария Тимофеева: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.01.2024 ⋇ Тенис онлайн на UA-Футбол "
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Марта Костюк проведет исторический матч – первый для себя на открытом чемпионате Австралии на уровне 1/8-ой финала. Соперницей будет принципиальная теннисистка – представительница России Мария Тимофеева.
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Матч состоится в воскресенье, 21-го января, не раньше 04:00 по Киеву. Смотреть можно на Eurosport.
Australian Open-2024. 1/8-я финала
Марта Костюк (Украина) - Мария Тимофеева (-)
Видеотрансляция - Eurosport
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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