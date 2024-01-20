Марта Костюк против россиянки. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Australian Open-2024

Марта Костюк проведет исторический матч – первый для себя на открытом чемпионате Австралии на уровне 1/8-ой финала. Соперницей будет принципиальная теннисистка – представительница России Мария Тимофеева.

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Матч состоится в воскресенье, 21-го января, не раньше 04:00 по Киеву. Смотреть можно на Eurosport.

Australian Open-2024. 1/8-я финала

Марта Костюк (Украина) - Мария Тимофеева (-)

Видеотрансляция - Eurosport