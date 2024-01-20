  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Марта Костюк против россиянки. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Australian Open-2024
В тренде

Марта Костюк против россиянки. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Australian Open-2024

Общие новости

Марта Костюк - Мария Тимофеева: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.01.2024 ⋇ Тенис онлайн на UA-Футбол "

Марта Костюк против россиянки. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Australian Open-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Марта Костюк проведет исторический матч – первый для себя на открытом чемпионате Австралии на уровне 1/8-ой финала. Соперницей будет принципиальная теннисистка – представительница России Мария Тимофеева.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч состоится в воскресенье, 21-го января, не раньше 04:00 по Киеву. Смотреть можно на Eurosport.

Australian Open-2024. 1/8-я финала

Марта Костюк (Украина) - Мария Тимофеева (-)

Видеотрансляция - Eurosport

По теме
yellow-arrow
Украина заняла 10-е место в смешанной эстафете Кубка мира по биатлону
yellow-arrow
Футболисты Вереса по дороге в Турцию встретили мировую легенду
yellow-arrow
Украинка Котляр пожала руку россиянке после юниорского матча Australian Open-2024. Видео
смотреть футбол онлайн Australian Open-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости