Пушич и украинский язык. Тренер уже имеет первые достижения

Наставник "Шахтера" Марино Пушич уже довольно неплохо разговаривает на украинском языке. Тренер поделился словами, которые успел выучить. Любимая фраза коуча горняков к игрокам: "Покажи зубы!"

В воскресенье, 21-го декабря, "Шахтер" сыграет первый контрольный матч на сборах в Турции. В соперниках - "Лудогорец". Начало в 16:30.