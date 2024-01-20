Пушич и украинский язык. Тренер уже имеет первые достижения
Самые распространенные и любимые фразы от тренера
shakhtar.com
Наставник "Шахтера" Марино Пушич уже довольно неплохо разговаривает на украинском языке. Тренер поделился словами, которые успел выучить. Любимая фраза коуча горняков к игрокам: "Покажи зубы!"
В воскресенье, 21-го декабря, "Шахтер" сыграет первый контрольный матч на сборах в Турции. В соперниках - "Лудогорец". Начало в 16:30.
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Источник:Шахтар
Опубликовал: Виктор Иванчук
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