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Пушич и украинский язык. Тренер уже имеет первые достижения

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Самые распространенные и любимые фразы от тренера

Пушич и украинский язык. Тренер уже имеет первые достижения

shakhtar.com

Новина українською

Наставник "Шахтера" Марино Пушич уже довольно неплохо разговаривает на украинском языке. Тренер поделился словами, которые успел выучить. Любимая фраза коуча горняков к игрокам: "Покажи зубы!"

В воскресенье, 21-го декабря, "Шахтер" сыграет первый контрольный матч на сборах в Турции. В соперниках - "Лудогорец". Начало в 16:30.

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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Виктор Иванчук
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