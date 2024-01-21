Возвращение Зинченко, контракт Степаненко и фиаско Яремчука. Главные новости за 20 января

В рамках 21-го тура Английской Премьер лиги лондонский "Арсенал" на своем поле разгромил "Кристал Пэлас". Команда Микеля Артеты сохранила свои ворота "сухими" и забила "стекольщикам" сразу пять мячей. Александр Зинченко вышел в старте "канониров" на эту игру и провел на поле все 90 минут. Перед этим украинец пропустил два матча. За этот поединок 27-летний защитник получил одну из лучших оценок среди всех игроков, участвовавших в этой встрече. Статистические порталы WhoScored и Sofascore оценили игру Александра в 8,1 и 8,2 балла, соответственно. В течение матча Зинченко 100 раз контактировал с мячом, выполнил 2 выноса и совершил 6 перехватов. К тому же украинский легионер в поединке против "Кристал Пэлас" выиграл 9 дуэлей из 13-и, потерял мяч 12 раз, выполнил 3 удачных лонгбола, отдал 1 ключевой пас, нанес 2 удара по воротам (один из которых в створ).

Официальный сайт донецкого клуба сообщил, что Тарас пролонгировал свое соглашение с "горняками". В частности, капитан "Шахтера" останется в клубе до конца кампании 2024/25. Текущий сезон стал уже 14-м для 34-летнего хавбека в составе донецкого коллектива. Напомним, Степаненко перешел в "Шахтер" из запорожского "Металлурга" в мае 2010-го года. А дебютировал украинец за "оранжево-черных" 4-го июля того же года - в поединке за Суперкубок Украины против "Таврии". Всего в составе дончан Тарас Степаненко провел 411 матчей, в которых записал на свой счет 29 забитых мячей и 25 ассистов.

В рамках 1/16 финала Кубка Франции "Бордо" в результативном матче уступил для "Ниццы" - 2:3. В стартовом составе "Бордо" на эту игру вышел Даниил Игнатенко. В итоге украинский хавбек отыграл полную встречу. За 90 минут 26-летний полузащитник отдал 33 точных паса из 38-ми, выполнил 2 удачных лонгбола, выиграл 4 наземных единоборства (из 11-ти), 4 раза сфолил, 7 раз потерял мяч, совершил 3 выноса и 4 отбора. Аналитический портал Sofascore оценил игру Игнатенко в 6,5 баллов. Всего на клубном уровне в этой кампании Даниил провел 20 поединков, забил 1 гол и оформил 1 ассист.

18-й тур чемпионата Германии подарил зрителям напряженный и результативный поединок - встречались лидеры Бундеслиги. "Байер" был близок к тому, чтобы на выезде потерять очки, однако сумел в компенсированное время вырвать победу в игре с "Лейпцигом". Благодаря этому, подопечные Хаби Алонсо сохранили лидерство по потерянным очкам в национальном первенстве. Иначе, в случае ничьей в этой встрече, мюнхенская "Бавария" захватывала бы лидерство по этому показателю, и в случае своих двух побед выходила бы на чистое первое место в турнирной таблице.

В матче 21-го тура испанской Ла Лиги "Валенсия" дома минимально обыграла "Атлетик" из Бильбао. Победу "летучим мышам" принес гол Дуро на 61-й минуте. Роман Яремчук не попал в стартовый состав хозяев, однако вышел на поле уже на 14-й минуте из-за того, что травмировался Серхи Канос. Однако, до конца игры быть на поле украинскому форварду было не суждено. На 82-й минуте коуч "Валенсии" провел обратную замену. В игре против "Атлетика" 28-летний нападающий 22 раза коснулся мяча, нанес один удар мимо ворот, 1 раз успешно пошел в дриблинг, выиграл 7 дуэлей из 14-ти и 8 раз потерял мяч. Статистические портал WhoScored и Sofascore оценили игру Романа в 6,6 и 6,8 баллов, соответственно.

В 21-м туре АПЛ "Брентфорд" в результативном поединке переиграл "Ноттингем Форест" - со счетом 3:2. Егор Ярмолюк также принял участие в этой игре, выйдя на замену аж на 90+6 минуте. В итоге украинский хавбек провел на поле 4 минуты и за это время успел лишь однажды коснуться мяча.

"Рома" в рамках 21-го тура итальянской Серии А не без проблем на своем поле одолела "Верону". "Волки" выдали ударный первый тайм, дважды поразив ворота соперника. Однако во второй половине встречи римляне подсели, хоть и сохранили три очка. Этот матч стал первым для легенды римского клуба Даниэле Де Росси в качестве тренера своей родной команды. Итальянский специалист сменил на этой роли Жозе Моуриньо.

В том же туре чемпионата Италии "Милан" под руководством Стефано Пиоли встречался на выезде с "Удинезе". До 83-й минуты "россонери" уступали в счете "зебрам", однако все же сумели в концовке забить дважды и одержать победу. Это позволило "дьяволам" сократить отставание от "Ювентуса" и "Интера" в таблице. Однако у туринцев и "нерадзурри" есть еще матч в запасе.