Костюк разгромила россиянку Тимофееву и вышла в четвертьфинал Australian Open-2024

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №37) вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии. В четвертом круге соревнований наша спортсменка победила нейтральную Марию Тимофееву (WTA №170).

Счет матча 2-0 (6-2; 6-1) в пользу триумфаторки встречи. Матч продолжался 1 час 16 минут.

Статистика встречи:

Это был первый очный матч между спортсменками, счет стал 1-0 в пользу украинки. Для Марты этот поединок стал 148-м на уровне WTA (75 побед) и 35-м на уровне турниров серии Grand Slam (20 побед). Впервые в своей карьере Костюк сыграет в четвертьфинале турнира Большого Шлема (в 2021 году наша спортсменка уступила Иге Швентек в 1/4 финала Роллан Гаррос).

За победу на этой стадии соревнований Марта получит 600 тысяч долларов призовых и 430 рейтинговых очков. В онлайн-перечне лучших теннисисток мира Костюк поднимется на 28-ю позицию и станет второй ракеткой Украины.

В следующем раунде соревнований украинка сыграет против четвертой ракетки мира американки Коко Гауфф. В январе 2022 спортсменки встречались на турнире в Аделаиде, тогда победу в двух сетах праздновала американка.