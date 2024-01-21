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Силы обороны ликвидировали за сутки 760 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Почти полсотни единиц техники тоже уже не помогут захватчикам

Силы обороны ликвидировали за сутки 760 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки в военных действиях.

Силы Обороны ликвидировали 760 захватчиков. Также ими было уничтожено 49 единиц техники оккупантов.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 376 030 (+760) человек,
  • танков ‒ 6181 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 11466 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 8875 (+7) ед,
  • РСЗО – 968 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 655 (+1) ед,
  • самолетов – 331 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6936 (+2),
  • крылатых ракет ‒ 1818 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 23 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11862 (+14) ед,
  • специальной техники – 1392 (+3).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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