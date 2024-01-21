Силы обороны ликвидировали за сутки 760 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
Почти полсотни единиц техники тоже уже не помогут захватчикам
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки в военных действиях.
Силы Обороны ликвидировали 760 захватчиков. Также ими было уничтожено 49 единиц техники оккупантов.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 376 030 (+760) человек,
- танков ‒ 6181 (+10) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 11466 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 8875 (+7) ед,
- РСЗО – 968 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 655 (+1) ед,
- самолетов – 331 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6936 (+2),
- крылатых ракет ‒ 1818 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 23 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 11862 (+14) ед,
- специальной техники – 1392 (+3).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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