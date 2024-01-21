Костюк о выходе в четвертьфинал АО-2024: Надеюсь показать хорошее шоу и хорошее сражение

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №37) прокомментировала свою победу в поединке 1/8 финала Australian Open-2024. Слова нашей спортсменки цитирует БТУ:

– Вы впервые в своей карьере на турнирах Grand Slam вышли в четвертьфинал. Пожалуй, это много значит для вас, ведь вы прошли долгий путь, чтобы добраться до этой стадии. Расскажите нам, сколько это значит для вас?

– Не знаю, честно говоря, конечно, это очень многое значит, но я до сих пор, наверное, не могу это осознать, потому что во время перерыва на дождь я сказала своему тренеру, что даже не чувствую, что играю в четвертом круге. Я не знаю, я действительно не чувствовала себя так, не чувствовала давления сегодня.

Отлично, что у меня получился такой матч, больше времени, чтобы все переварить. Это был хороший матч для меня, я очень рада, что наконец-то играю так агрессивно, как хочу. Очень непросто было в предыдущих матчах, и сейчас я очень рада, что сыграю в четвертьфинале.

– Расскажите нам о матче. Он был довольно непрост из-за дождевой паузы. Как удалось сохранить концентрацию во время перерыва в дождь?

– Не знаю, думаю, это вопрос практики. Я думаю, мы много работали над этим с моей командой, и я очень рада видеть, что это работает, что я преуспеваю. Это никогда не бывает просто – ты готовишься к матчу два дня, потом выходишь на корт, ведешь 2-0 и вдруг начинается дождь и начинаешь бояться, что можешь потерять этот импульс. Честно говоря, на тот момент я не знала чего ждать, мне хотелось просто выйти на корт и бороться, чтобы поскорее завершить поединок.

– Вы выиграли здесь юниорский титул в 2017 году, вы впервые сыграли на турнире Grand Slam здесь и теперь впервые в четвертьфинале. Может вам здесь нравится?

– Да конечно. Я люблю этот турнир. Это мой любимый турнир, мои любимые болельщики, мои любимые украинские болельщики. И я очень рада возвращаться сюда каждый год. У меня были и непростые годы здесь – 2019, 2020, 2021. Это были нелегкие, не самые приятные для меня годы, но я сохранила в своем сердце любовь к этому месту. И, наконец, приятно оказаться в четвертьфинале.

– Впереди у вас четвертая ракетка мира Коко Гауфф. Для болельщиков это будет невероятный матч, а что вы о нем думаете?

– Да, я думаю, это будет отличный матч. Он точно не будет легок, и мне нужно быть настолько агрессивной, насколько я могу. Это уже ТОП-5, и я надеюсь показать хорошее шоу и хорошее сражение – сказала Марта.