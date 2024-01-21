Украинский теннисист Денис Молчанов завершил выступления в парном разряде Australian Open-2024. В матче 1/8 финала соревнований наш спортсмен вместе со своим партнером по команде сербом Николой Чачичем уступили итальянскому дуэту Симоне Болелли/Андреа Вавассори.

Счет матча 2-0 (6-2; 6-2) в пользу будущих четвертьфиналистов турнира. В их активе 4 подачи на вылет, 28 виннеров, 4 из 6 использованных брейков, 5 невынужденных и 0 двойных ошибок.

В следующем раунде соревнований итальянцы сыграют против немецкой пары Кравиц/Пюц.