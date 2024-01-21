Молчанов завершил выступления в парном разряде Australian Open-2024
Украинец проиграл в паре
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский теннисист Денис Молчанов завершил выступления в парном разряде Australian Open-2024. В матче 1/8 финала соревнований наш спортсмен вместе со своим партнером по команде сербом Николой Чачичем уступили итальянскому дуэту Симоне Болелли/Андреа Вавассори.
Счет матча 2-0 (6-2; 6-2) в пользу будущих четвертьфиналистов турнира. В их активе 4 подачи на вылет, 28 виннеров, 4 из 6 использованных брейков, 5 невынужденных и 0 двойных ошибок.
В следующем раунде соревнований итальянцы сыграют против немецкой пары Кравиц/Пюц.
Напомним, что ранее Марта Костюк
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