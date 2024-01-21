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В России за минувшую ночь занялись сразу два важных объекта. Атаковали беспилотники - ВИДЕО

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Ночь оказалась ударной

В России за минувшую ночь занялись сразу два важных объекта. Атаковали беспилотники - ВИДЕО

Скриншот

UA-Футбол
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В ночь с 20 на 21 января Россия страдала от ударов с воздуха.

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В Ленинградской области загорелся один из терминалов Морского торгового порта. Как сообщили российские журналисты, горел угольный терминал. Очевидцы слышали перед пожаром два взрыва. Была произведена эвакуация 150 человек с предприятия.

Впоследствии представители российских властей добавили, что этот инцидент произошел на терминале компании "Новатек" в порту Усть-Луга Ленинградской области, однако пострадавших нет.

Также ночью Тула была под атакой беспилотников. Был зафиксирован прилет по оборонному предприятию "Щегловский вал".

Хоть и Миноборы РФ сообщило о сбитии дронов над городом, однако местные жители в соцсетях рассказали о мощном взрыве и пожаре в Пролетарском районе Тулы. Там расположен завод "Щегловский вал", на котором производится, в частности, ЗПРК "Панцирь-С".

Источники Общественного в спецслужбах подтвердили прилет БПЛА по военному заводу.

Кроме этого, в соцсетях очевидцы сообщали об атаке БпЛА на Смоленск и Орел.

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