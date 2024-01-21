Киченок и Павич покидают смешанный разряд Australian Open-2024

Украинская теннисистка Людмила Киченок проиграла стартовый матч смешанного разряда на Открытом чемпионате Австралии. В первом раунде соревнований наша спортсменка вместе со своим напарником, хорватом Мате Павичем уступили паре Сторм Хантер/Мэтью Эбден (Австралия).

Счет матча 2-0 (6-3; 6-2) в пользу участников 1/8 финала. В их активе 2 подачи на вылет, 21 виннер, 4 из 5 использованных брейков, 8 невынужденных и 2 двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований австралийцы сыграют против своих соотечественников Джейми Форлис/Эндрю Харрис.