Костюк раскритиковала US Open за российский флаг напротив Тимофеевой. Фото

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №37) вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии. В четвертом круге соревнований наша спортсменка победила нейтральную Марию Тимофееву (WTA №170).

После завершения встречи официальная Instagram-страница US Open опубликовала результаты этого поединка, разместив напротив Тимофеевой российский флаг. На это отреагировала Марта, доступно объяснившая, почему так делать не нужно.