Костюк раскритиковала US Open за российский флаг напротив Тимофеевой. Фото
Марта просто база
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №37) вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии. В четвертом круге соревнований наша спортсменка
После завершения встречи официальная Instagram-страница US Open опубликовала результаты этого поединка, разместив напротив Тимофеевой российский флаг. На это отреагировала Марта, доступно объяснившая, почему так делать не нужно.
Напомним, что ранее Молчанов
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