  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Костюк раскритиковала US Open за российский флаг напротив Тимофеевой. Фото
В тренде

Костюк раскритиковала US Open за российский флаг напротив Тимофеевой. Фото

Общие новости
Обновлено

Марта просто база

Костюк раскритиковала US Open за российский флаг напротив Тимофеевой. Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №37) вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии. В четвертом круге соревнований наша спортсменка победила нейтральную Марию Тимофееву (WTA №170).

После завершения встречи официальная Instagram-страница US Open опубликовала результаты этого поединка, разместив напротив Тимофеевой российский флаг. На это отреагировала Марта, доступно объяснившая, почему так делать не нужно.

Костюк раскритиковала US Open за российский флаг напротив Тимофеевой. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Молчанов покинул парный разряд Australian Open-2024.

По теме
yellow-arrow
В России за минувшую ночь занялись сразу два важных объекта. Атаковали беспилотники - ВИДЕО
yellow-arrow
Киченок и Павич покидают смешанный разряд Australian Open-2024
yellow-arrow
Молчанов завершил выступления в парном разряде Australian Open-2024
Марта Костюк Australian Open-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости