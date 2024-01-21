Костюк – четвертая украинская теннисистка в истории, вышедшая в четвертьфинал Grand Slam
Завтра это может сделать Ястремская
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №37)
Представительницы нашего государства не часто радовали своих болельщиков схожими результатами. Так, до Марты только три теннисистки сумели повторить такое достижение.
10 раз в стадию 1/4 выходила Элина Свитолина, еще по одному разу так далеко заходили Екатерина Бондаренко (US Open 2009) и Леся Цуренко (US Open 2018).
Также Марта стала второй самой молодой украинкой в четвертьфинале Grand Slam (в 2015 году Свитолина вышла в 1/4 финала Роллан Гаррос, тогда Элине было 20 лет).
В случае успешной игры против Коко Гауфф (WTA №4) во вторник, 23 января Марта станет второй украинкой в истории, кому удалось дойти до полуфинала Большого Шлема.
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