Когда играют Свитолина и Ястремская, расписание матчей 1/8 финала Australian Open-2024

Завтра, 22 января две украинские теннисистки будут бороться за выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии.

После победы Марты Костюк (WTA №37) на стадии 1/8 финала повторить ее результаты будут пытаться Элина Свитолина (WTA №23) и Даяна Ястремская (WTA №93).

В 03:00 по киевскому времени на Rod Laver Arena (главная арена Australian Open) свой поединок против нейтральной Виктории Азаренко (WTA №22) начнет Даяна. Матч пройдет первым запуском, так что разницы между объявленным и фактическим временем старта не будет. На случай дождя арена имеет раздвижную крышу, так что погодные условия не помешают вовремя сыграть матч четвертого круга.

Приблизительно в 04:30 в свой бой отправится Свитолина. Поединок против чешки Линды Носковой (WTA №50) состоится на Margaret Court Arena вторым запуском. Время начала встречи может изменяться, однако функция закрытой крыши на арене также присутствует.