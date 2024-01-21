Когда играют Свитолина и Ястремская, расписание матчей 1/8 финала Australian Open-2024
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Завтра, 22 января две украинские теннисистки будут бороться за выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии.
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В 03:00 по киевскому времени на Rod Laver Arena (главная арена Australian Open) свой поединок против нейтральной Виктории Азаренко (WTA №22) начнет Даяна. Матч пройдет первым запуском, так что разницы между объявленным и фактическим временем старта не будет. На случай дождя арена имеет раздвижную крышу, так что погодные условия не помешают вовремя сыграть матч четвертого круга.
Приблизительно в 04:30 в свой бой отправится Свитолина. Поединок против чешки Линды Носковой (WTA №50) состоится на Margaret Court Arena вторым запуском. Время начала встречи может изменяться, однако функция закрытой крыши на арене также присутствует.
Напомним, что ранее Костюк
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