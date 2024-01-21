Комментатор Eurosport назвала Россию страной, которая участвует в маленькой войне
Вы там коллективно обкурились что ли
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №37) вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии. В четвертом круге соревнований наша спортсменка
В начале поединка теннисистки должны были сделать общее фото, однако украинка конечно отказалась это делать, после чего обе сфотографировались отдельно.
После этого во время прямого эфира комментатор Eurosport Кенни Рид Харроп назвала Тимофееву представительницей страны, которая "участвует в маленькой войне".
Официальные комментарии от канала пока не поступали.
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Напомним, что ранее US Open
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