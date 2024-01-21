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Самое милое видео дня: Костюк во время матча на Australian Open-2024 попросила своего мужа сфотографировать ее

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Это было очень мило

Самое милое видео дня: Костюк во время матча на Australian Open-2024 попросила своего мужа сфотографировать ее

фото - btu.org.ua

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №37) вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии. В четвертом круге соревнований наша спортсменка победила нейтральную Марию Тимофееву (WTA №170).

Комментарий Костюк

Во время паузы в матче, связанной с дождем Марта, сидя на скамейке, попросила своего мужа Георгия сфотографировать ее. Молодой парень, не долго думая, исполнил пожелания своей жены.

Видео:

Напомним, что ранее Костюк раскритиковала US Open за российский флаг Тимофеевой.

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