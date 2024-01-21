Самое милое видео дня: Костюк во время матча на Australian Open-2024 попросила своего мужа сфотографировать ее
Это было очень мило
фото - btu.org.ua
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №37) вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии. В четвертом круге соревнований наша спортсменка победила нейтральную Марию Тимофееву (WTA №170).
Во время паузы в матче, связанной с дождем Марта, сидя на скамейке, попросила своего мужа Георгия сфотографировать ее. Молодой парень, не долго думая, исполнил пожелания своей жены.
Видео:
показує свому чоловіку *сфоткай поки я буду розносити цю росіянку*— Danzo.???????? (@danzo_fs) January 21, 2024
pic.twitter.com/VqeHBFMF1Q
Напомним, что ранее Костюк
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