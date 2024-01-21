Комментатор Eurosport о маленькой войне России: Я очень иронизировала
Так себе юмор если честно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №37) вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии. В четвертом круге соревнований наша спортсменка
Комментатор Eurosport Кенни Рид Харроп во время представления соперниц
После того, как ее слова получили широкий резонанс, комментатор извинилась перед украинскими болельщиками и рассказала, что ее неправильно поняли. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Твиттере:
"Жаль, что все произошло так… Я очень иронизировала" – написала Кенни.
Слушая соответствующий фрагмент с матча Костюк-Тимофеева действительно заметно, что комментатор пыталась иронично представить россиянку как теннисистку из страны-агрессора, однако почему именно такое представление было выбрано не очень понятно.
Фрагмент из матча Костюк-Тимофеева:
Hey @eurosport @CandyReidHarrop! Our fans, who watch the AusOpen on your platform, just have a "?".— Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) January 21, 2024
Did they hear it wrong or was it "a small war" indeed Maybe it's just a misunderstanding, a joke or whatever... but if it's "small" indeed, it was weird... & quite disgusting pic.twitter.com/8HHz4PB9XU
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