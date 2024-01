Комментатор Eurosport о маленькой войне России: Я очень иронизировала

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №37) вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии. В четвертом круге соревнований наша спортсменка победила нейтральную Марию Тимофееву (WTA №170).

Комментатор Eurosport Кенни Рид Харроп во время представления соперниц назвала Тимофееву представительницей страны, которая "участвует в маленькой войне".

После того, как ее слова получили широкий резонанс, комментатор извинилась перед украинскими болельщиками и рассказала, что ее неправильно поняли. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Твиттере:

"Жаль, что все произошло так… Я очень иронизировала" – написала Кенни.

Слушая соответствующий фрагмент с матча Костюк-Тимофеева действительно заметно, что комментатор пыталась иронично представить россиянку как теннисистку из страны-агрессора, однако почему именно такое представление было выбрано не очень понятно.

Фрагмент из матча Костюк-Тимофеева:

Hey @eurosport @CandyReidHarrop! Our fans, who watch the AusOpen on your platform, just have a "?".



Did they hear it wrong or was it "a small war" indeed Maybe it's just a misunderstanding, a joke or whatever... but if it's "small" indeed, it was weird... & quite disgusting pic.twitter.com/8HHz4PB9XU