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Комментатор Eurosport о маленькой войне России: Я очень иронизировала

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Так себе юмор если честно

Комментатор Eurosport о маленькой войне России: Я очень иронизировала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №37) вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии. В четвертом круге соревнований наша спортсменка победила нейтральную Марию Тимофееву (WTA №170).

Комментатор Eurosport Кенни Рид Харроп во время представления соперниц назвала Тимофееву представительницей страны, которая "участвует в маленькой войне".

После того, как ее слова получили широкий резонанс, комментатор извинилась перед украинскими болельщиками и рассказала, что ее неправильно поняли. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Твиттере:

"Жаль, что все произошло так… Я очень иронизировала" – написала Кенни.

Слушая соответствующий фрагмент с матча Костюк-Тимофеева действительно заметно, что комментатор пыталась иронично представить россиянку как теннисистку из страны-агрессора, однако почему именно такое представление было выбрано не очень понятно.

Фрагмент из матча Костюк-Тимофеева:

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