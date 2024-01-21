Виктория Азаренко - Даяна Ястремская. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АО-2024
Виктория Азаренко - Даяна Ястремская: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.01.2024 ⋇ Тенис онлайн на UA-Футбол "
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Текущий открытый чемпионат Австралии может быть пробивным для Украины. Марта Костюк уже вышла в четвертьфинал, а Даяна Ястремская из квалификации дошла уже до 1/8-ой финала. За выход в четвертьфинал украинка поспорит с белоруской, выступающей под нейтральным статусом, Викторией Азаренко.
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Матч состоится 22.01.2024 на Rod Laver Arena в 03:00 по Киеву. Смотреть можно на Eurosport.
Australian Open-2024. 1/8-я финала
Виктория Азаренко (-) - Даяна Ястремская (Украина)
Видеотрансляция - Eurosport
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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