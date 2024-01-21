Зеленский: Я сегодня не вижу необходимости мобилизовать полмиллиона человек
Однако глава государства считает, что мобилизация все равно нужна
president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Channel 4 News заявил, что не видит необходимости в привлечении к Силам Обороны дополнительных 500 тысяч человек.
“Лично я сегодня не вижу необходимости мобилизовать полмиллиона человек. Это не только жизнь, жизнь – приоритет номер один. Но есть ответные действия и операции”, - сказал Зеленский.
Также он отметил, что мобилизация влечет большие затраты. В то же время партнеры не покрывают их, поэтому эти деньги нужно будет искать в украинском бюджете.
Но президент отметил, что мобилизация должна быть. И законопроект по ней – это вопрос справедливости для военных, которые сейчас защищают Украину.
“Справедливо заменить, справедливо дать отдохнуть. Несправедливо обходить, когда кто-нибудь за тебя погибает”, - добавил Зеленский.
11 января Верховная Рада собиралась выносить в зал законопроект Кабмина о мобилизации, однако после дискуссий в высших эшелонах военной и политической власти его отправили на доработку.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Стало известно, какую зарплату Реал Мадрид предлагает Лунину
- Четыре клуба УПЛ остались без чемоданов по прибытии на сборы в Турцию
- Силы обороны ликвидировали за сутки 760 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
- "Несокрушимый город сильных и свободных людей": Андрей Шевченко опубликовал фото из Харькова
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО
- Отдых в Вечном городе. Забарный с женой устроили себе романтический уик-энд в Италии. ФОТО