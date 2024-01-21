Зеленский: Я сегодня не вижу необходимости мобилизовать полмиллиона человек

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Channel 4 News заявил, что не видит необходимости в привлечении к Силам Обороны дополнительных 500 тысяч человек.

“Лично я сегодня не вижу необходимости мобилизовать полмиллиона человек. Это не только жизнь, жизнь – приоритет номер один. Но есть ответные действия и операции”, - сказал Зеленский.

Также он отметил, что мобилизация влечет большие затраты. В то же время партнеры не покрывают их, поэтому эти деньги нужно будет искать в украинском бюджете.

Но президент отметил, что мобилизация должна быть. И законопроект по ней – это вопрос справедливости для военных, которые сейчас защищают Украину.

“Справедливо заменить, справедливо дать отдохнуть. Несправедливо обходить, когда кто-нибудь за тебя погибает”, - добавил Зеленский.

11 января Верховная Рада собиралась выносить в зал законопроект Кабмина о мобилизации, однако после дискуссий в высших эшелонах военной и политической власти его отправили на доработку.