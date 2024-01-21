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Олег Лужный прокомментировал слухи о своем вице-президентстве в УАФ

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Слухи не подтвердились

Олег Лужный прокомментировал слухи о своем вице-президентстве в УАФ

Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - Ю.Юрьев

Новина українською

Сегодня появилась информация о том, что Олег Лужный станет вице-президентом Украинской ассоциации футбола. Сайт Sport-express.ua связался с Олегом Лужным для подтверждения этой информации.

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"Впервые от Вас слышу, что я должен стать или выдвигаюсь по какой-то квоте на должность вице-президента УАФ", — прокомментировал Олег Лужный слухи.

Напомним, 25 января состоятся выборы нового главы УАФ. Ранее сообщалось, что Лужный может стать конкурентом Шевченко в борьбе за пост президента УАФ, но эта информация не подтвердилась.

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Олег Лужный
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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