Олег Лужный прокомментировал слухи о своем вице-президентстве в УАФ

Сегодня появилась информация о том, что Олег Лужный станет вице-президентом Украинской ассоциации футбола. Сайт Sport-express.ua связался с Олегом Лужным для подтверждения этой информации.

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"Впервые от Вас слышу, что я должен стать или выдвигаюсь по какой-то квоте на должность вице-президента УАФ", — прокомментировал Олег Лужный слухи.

Напомним, 25 января состоятся выборы нового главы УАФ. Ранее сообщалось, что Лужный может стать конкурентом Шевченко в борьбе за пост президента УАФ, но эта информация не подтвердилась.